Ночью в Туапсинском районе Кубани отражена атака беспилотников ВСУ

Напомним, над Крымом перехвачены 17 дронов. Над Брянской областью 25 БПЛА, а в небе над Смоленском зафиксировали 10 беспилотников. Еще два летательных аппарата сбили над Тверской областью, и по одному — над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.