Ночью в Туапсинском районе Кубани отражена атака беспилотников ВСУ

В ночь на 31 декабря в Туапсинском районе Кубани отражена атака беспилотников ВСУ. Об этом в соцсетях написал районный глава Сергей Бойко.
Он отметил, что пострадавших и повреждений нет. Всего над Краснодарским краем средствами ПВО сбиты 11 БПЛА ВСУ. Над разными регионами России уничтожены 68 летательных аппаратов.
Напомним, над Крымом перехвачены 17 дронов. Над Брянской областью 25 БПЛА, а в небе над Смоленском зафиксировали 10 беспилотников. Еще два летательных аппарата сбили над Тверской областью, и по одному — над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.
Ранее мы сообщали, над Краснодарским краем был уничтожен один беспилотник. 30 декабря с 10:00 до 12:00 в разных регионах России средствами ПВО были сбиты два дрона.