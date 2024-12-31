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Ещё трое уральских бойцов вернулись из украинского плена

Всего по обмену было освобождено 150 военнослужащих.

Источник: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой

Трое жителей Свердловской области возвращены из украинского плена. Об этом написала в соцсетях региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Они в составе 150 бойцов Российской армии были вызволены накануне по очередному обмену. Сейчас находятся в Белоруссии, где проходят восстановление. У них появилась возможность связаться с близкими. Трое спасённых свердловчан уже воспользовались этим шансом.

Позднее бойцы будут перенаправлены в Россию. Там им предстоит пройти реабилитацию.

Ранее о состоявшемся обмене объявила федеральный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По её словам, столько же военнослужащих ВСУ были возвращены представителям украинской стороны.