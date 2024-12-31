Двух нижегородских бойцов вернули домой из украинского плена

Всего из украинского плена удалось вызволить 150 военнослужащих ВС РФ. Обмен прошел по формуле «150 на 150» при посредничестве ОАЭ. Оксана Кислицына выразила благодарность федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и спецслужбам за их настойчивую и непростую работу по освобождению военнопленных. Как отметила омбудсмен региона, совсем скоро бойцы смогут обнять своих близких.