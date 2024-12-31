Украинские власти сообщили о взрывах в Сумской области

«Зафиксировано шесть взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Шостка и Свесса», — говорится в публикации.
Данные приведены по состоянию на 08:00 по местноому времени (09:00 мск).
Уточняется, что последствия взрывов выясняются.
В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.
Ранее в этот же день сообщалось о прогремевших взрывах в Киеве. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
До этого, 28 декабря, сообщалось, что в Сумах на северо-востоке Украины были слышны звуки взрывов.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.