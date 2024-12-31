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Украинские власти сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области Украины 31 декабря ночью и утром зафиксировали шесть взрывов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.

Источник: AP 2024

«Зафиксировано шесть взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Шостка и Свесса», — говорится в публикации.

Данные приведены по состоянию на 08:00 по местноому времени (09:00 мск).

Уточняется, что последствия взрывов выясняются.

В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

Ранее в этот же день сообщалось о прогремевших взрывах в Киеве. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

До этого, 28 декабря, сообщалось, что в Сумах на северо-востоке Украины были слышны звуки взрывов.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.