Силы ПВО РФ за сутки сбили 103 украинских беспилотника

В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38 981 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 120 танков и других боевых бронированных машин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 104 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 667 единиц специальной военной автомобильной техники.