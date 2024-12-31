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Силы ПВО РФ за сутки сбили 103 украинских беспилотника

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 103 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 68 вне зоны проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38 981 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 120 танков и других боевых бронированных машин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 104 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 667 единиц специальной военной автомобильной техники.