Группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и «Козак», пять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.