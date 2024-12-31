Группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Даченское и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражены 12 контратак вооруженных формирований ВСУ», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и «Козак», пять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.