Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи

По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, бронетранспортер Saxon производства Великобритании, боевая бронированная машина «Козак», два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.