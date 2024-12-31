Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее, Курахово и Янтарное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, бронетранспортер Saxon производства Великобритании, боевая бронированная машина «Козак», два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.