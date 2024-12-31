Группировка «Восток» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки, противник потерял более 160 человек, сообщили в Минобороны РФ.