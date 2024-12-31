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Группировка «Восток» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки, противник потерял более 160 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив и Равнополь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп противника.

«Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”, 122 мм гаубица Д-30 и 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.