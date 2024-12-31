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ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома, сообщило Министерство обороны.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома», — уточнили в ведомстве.

Также российские бойцы поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее пороховые заряды для нужд ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.