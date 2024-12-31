ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома», — уточнили в ведомстве.
Также российские бойцы поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее пороховые заряды для нужд ВСУ.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.