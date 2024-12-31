Группировка «Днепр» нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65-ти военнослужащих, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.