Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Днепр» нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65-ти военнослужащих, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.