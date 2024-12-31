«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65-ти военнослужащих, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировка «Днепр» нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны.