ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами

«Тридцать первого декабря т.г. в период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА — над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей», — говорится в сообщении.