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ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Северной Осетией, Белгородской, Брянской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Тридцать первого декабря т.г. в период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА — над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей», — говорится в сообщении.