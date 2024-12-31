«Тридцать первого декабря т.г. в период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА — над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей», — говорится в сообщении.
ПВО сбила семь беспилотников над российскими регионами
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Северной Осетией, Белгородской, Брянской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ.