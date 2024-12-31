Смоленский губернатор держит на контроле пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

После атаки БПЛА на нефтебазу в Ярцевском районе произошел разлив топлива, что привело к пожару. Губернатор говорил, что угроза жилым объектам отсутствует. Минобороны сообщало, что в общей сложности ночью было уничтожено 68 БПЛА над восемью регионами. Также с утра сбили два БПЛА над Северной Осетией, во всех случаях обошлось без пострадавших.