ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в Курской области

Отмечается, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 45 980 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 боевые бронированные машины, 1259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.