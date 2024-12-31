ВС России нанесли огневое поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Новая Сорочина и Черкасское Поречное. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ», — говорится в сводке.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 10 населенных пунктов Курской области, а также двух в Сумской области Украины.