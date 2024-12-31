Отмену беспилотной опасности объявили в крупном районе Кубани

Отмену беспилотной опасности объявили в Крымском районе Краснодарского края. Об этом написал в своем телеграм-канале глава муниципалитета Сергей Лесь, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Сигнал тревоги объявили в районе 31 декабря в районе 3 часов ночи. Он действовал на протяжении 12 часов.
Напомним, в Краснодарском крае прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов. Всего ликвидировали 68 БПЛА в восьми муниципалитетах РФ.
Сразу 11 беспилотников сбили перед Новым годом над Краснодарским краем.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.