Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила пять беспилотников в Ростовской и Астраханской областями

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и один — над Астраханской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Тридцать первого декабря текущего года в период с 11.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской», — говорится в сообщении.