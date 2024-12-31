ПВО уничтожила пять беспилотников в Ростовской и Астраханской областями

«Тридцать первого декабря текущего года в период с 11.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской», — говорится в сообщении.