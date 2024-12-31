Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил уничтожил опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.