В Алешках опровергли информацию об экстренной эвакуации населения

В частности, администрация опубликовала фейковые объявления, которые распространяются в социальных сетях и информационных ресурсах. В них говорится, что 1, 2 и 3 января в городе объявлена экстренная эвакуация населения в поселок Брилевка.
«Администрацией Алешкинского муниципального округа не планировалось и не проводятся массовые сборы граждан в общественных местах. Вся информация, связанная с подобными “заявлениями”, является ложью. Подобные объявления носят провокационный характер со стороны ВСУ в попытках устроить очередной террористический акт», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Местные власти призвали доверять только официальной информации, а появление подобных объявлений назвали очередной провокацией.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.