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В Алешках опровергли информацию об экстренной эвакуации населения

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Администрация Алешкинского муниципального округа Херсонской области опровергла информацию о якобы подготовке к экстренной эвакуации населения.

Источник: © РИА Новости

В частности, администрация опубликовала фейковые объявления, которые распространяются в социальных сетях и информационных ресурсах. В них говорится, что 1, 2 и 3 января в городе объявлена экстренная эвакуация населения в поселок Брилевка.

«Администрацией Алешкинского муниципального округа не планировалось и не проводятся массовые сборы граждан в общественных местах. Вся информация, связанная с подобными “заявлениями”, является ложью. Подобные объявления носят провокационный характер со стороны ВСУ в попытках устроить очередной террористический акт», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Местные власти призвали доверять только официальной информации, а появление подобных объявлений назвали очередной провокацией.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.