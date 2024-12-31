Глава администрации Таганрога заявила о ракетной опасности

В Таганроге 31 декабря объявили о ракетной опасности. Население оповестила глава администрации города Светлана Камбулова.
Людей призвали спуститься на нижние этажи, а также найти помещения без окон. Горожан оповестят, когда угроза стихнет.
В Таганроге 31 декабря объявили о ракетной опасности.
В Таганроге 31 декабря объявили о ракетной опасности. Население оповестила глава администрации города Светлана Камбулова.
Людей призвали спуститься на нижние этажи, а также найти помещения без окон. Горожан оповестят, когда угроза стихнет.