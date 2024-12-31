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В Севастополе была объявлена опасность по баллистике

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 31 декабря объявлял о сигнале «Баллистика» в городе.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 31 декабря объявлял о сигнале «Баллистика» в городе.

Опасность по баллистике была объявлена в 16:30. Она действовала 3 минуты.

Напомним, что движение по Крымскому мосту перекрыто. Ограничение временное.