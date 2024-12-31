В Севастополе была объявлена опасность по баллистике

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 31 декабря объявлял о сигнале «Баллистика» в городе.
Опасность по баллистике была объявлена в 16:30. Она действовала 3 минуты.
Напомним, что движение по Крымскому мосту перекрыто. Ограничение временное.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 31 декабря объявлял о сигнале «Баллистика» в городе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 31 декабря объявлял о сигнале «Баллистика» в городе.
Опасность по баллистике была объявлена в 16:30. Она действовала 3 минуты.
Напомним, что движение по Крымскому мосту перекрыто. Ограничение временное.