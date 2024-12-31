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Ракетная опасность в Таганроге миновала

Ростовская область, 31 декабря 2024. DON24.RU. В Таганроге отменили ракетную опасность. Но угроза атаки БПЛА сохраняется. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Источник: Комсомольская правда

«Ракетная опасность на данный момент миновала, но угроза атаки БПЛА сохраняется. Следите за оповещениями. Буду информировать», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее в районе Новошахтинска сбили два беспилотника.