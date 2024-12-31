ООН опубликовала доклад о военных преступлениях Украины

Кроме того, в документе говорится, что Киев не соблюдает международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и свою собственную конституцию, не допуская исключений из мобилизации для лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. При этом к некоторым из них сотрудники ТЦК также применяли пытки. В частности, в пяти случаях мужчин задерживали на срок от двух до четырех дней и подвергали жестокому обращению — угрожали насилием и «отправкой на передовую», избивали, душили и протаскивали по полу.