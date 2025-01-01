Расчеты ЗРК «Бук-М2» уничтожили беспилотник ВСУ на каховском направлении

Накануне, 31 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили бронетранспортер ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны отметили, что перемещение бронетранспортера было выявлено в одной из лесополос на территории ДНР военнослужащими разведывательного подразделения 20-й гвардейской армии группировки войск «Запад» с помощью средств воздушной разведки. На кадрах видно прямое попадание и взрыв БТР-80 боевиков ВСУ.