В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства расчетом ЗРК «Бук-М2» была обнаружена и захвачена на сопровождение воздушная цель противника, которая двигалась в направлении российских войск. Начальник расчета принял незамедлительное решение об уничтожении БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы выполнили пуск зенитной управляемой ракеты и поразили цель, выполнявшую аэроразведку позиций войск ВС РФ.
Российские военнослужащие продолжают бороться с разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами украинской армии на каховском направлении в Херсонской области. Расчеты ЗРК «Бук-М2» группировки войск «Днепр» круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха наших позиций и мирное население от действий средств воздушного нападения ВСУ, а также важнейших административных и промышленных объектов Херсонской области.
Накануне, 31 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили бронетранспортер ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны отметили, что перемещение бронетранспортера было выявлено в одной из лесополос на территории ДНР военнослужащими разведывательного подразделения 20-й гвардейской армии группировки войск «Запад» с помощью средств воздушной разведки. На кадрах видно прямое попадание и взрыв БТР-80 боевиков ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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