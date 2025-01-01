Минобороны показало боевую работу Су-34 в курском приграничье

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Министерство обороны опубликовало кадры, на которых запечатлена работа экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34.
Как уточнили в ведомстве, бойцы ВС РФ нанесли удар по личному составу и опорному пункту ВСУ.
По данным ведомства, экипаж бомбардировщика нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ.
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Министерство обороны опубликовало кадры, на которых запечатлена работа экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34.
Как уточнили в ведомстве, бойцы ВС РФ нанесли удар по личному составу и опорному пункту ВСУ.