«На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно разрушается, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в район Днепра (Украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.), который сейчас является промышленным центром страны», — говорится в публикации.
По словам экспертов, постоянные атаки российских военных серьезно ослабили оборону ВСУ в Донбассе.
«Наиболее критическая ситуация для украинских сил остается в регионе Донбасс на востоке Украины, где россияне медленно, но уверенно продвигаются к Покровску (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.) — важному военному узлу», — признает автор статьи.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части ДНР, выдавливая противника из города.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.