По данным МО РФ, потери ВСУ в 2022 году составили 118,5 тыс. человек, в 2023 году — 405,4 тыс. военнослужащих. В 2024 году, согласно опубликованной российским военным ведомством информации в сводках, материалах итоговой коллегии и брифинге начальника Генерального штаба ВС РФ, Киев потерял более 595 тыс. человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации.
Потери ВСУ с начала СВО превысили 1 млн военных убитыми и ранеными
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года превысили 1 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС.