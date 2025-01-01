Российские войска начали зачистку села Шевченко в ДНР, заявил Рогов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 16 декабря сообщил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении в ДНР. Шевченко находится западнее Курахово, за освобождение которого от украинской оккупации также идут бои.
«Наши войска выбили противника к западным окраинам Шевченко. Начата зачистка села. Основные бои идут за опорники, которые находятся на высотах севернее данного населенного пункта», — сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, идут бои в районе Дачного и Янтарного.
«Янтарное превращено противником в укрепрайон. Наши ребята заняли опорники врага в восточной части Янтарного, инициатива в наших руках, идет активное наступление», — сказал Рогов.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.