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Российские войска начали зачистку села Шевченко в ДНР, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Российские войска начали зачистку села Шевченко в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 16 декабря сообщил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении в ДНР. Шевченко находится западнее Курахово, за освобождение которого от украинской оккупации также идут бои.

«Наши войска выбили противника к западным окраинам Шевченко. Начата зачистка села. Основные бои идут за опорники, которые находятся на высотах севернее данного населенного пункта», — сказал Рогов.

Кроме того, по его словам, идут бои в районе Дачного и Янтарного.

«Янтарное превращено противником в укрепрайон. Наши ребята заняли опорники врага в восточной части Янтарного, инициатива в наших руках, идет активное наступление», — сказал Рогов.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.