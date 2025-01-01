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Воронежцам сообщили о сбитом в Черноземье БПЛА в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, 1 января, дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат на территории РФ. Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны России.

Источник: РИА Воронеж

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области, — сообщили в Минобороны.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в результате ночной атаки никто не пострадал.

— Несмотря на наступление Нового года, украинские нацисты продолжают свои преступные действия. Слава Богу, безуспешно. В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Однако последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывали нацисты. Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено. Утром ремонтники приступят к восстановлению шкафа. Держу ситуацию под контролем, — написал Александр Хинштейн.