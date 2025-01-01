«Очень большая проблема». В ВСУ пожаловались на тактику российских военных

В октябре прошлого года в Минобороны России сообщали, что штурмовые подразделения ВДВ на полигонах в тыловом районе проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве также отметили, что практика применения кроссовых мотоциклов бойцами ВС России полностью оправдала себя.