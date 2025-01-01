«Очень большая проблема». В ВСУ пожаловались на тактику российских военных

«Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», — пожаловался опрошенный журналистами украинский боевик.
По словам солдат ВСУ, российские военные, применяя электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, могут быстро рассредоточиваться по линии соприкосновения.
В октябре прошлого года в Минобороны России сообщали, что штурмовые подразделения ВДВ на полигонах в тыловом районе проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве также отметили, что практика применения кроссовых мотоциклов бойцами ВС России полностью оправдала себя.