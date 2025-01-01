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«Очень большая проблема». В ВСУ пожаловались на тактику российских военных

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие пожаловались на применение российскими военными электроскутеров, пишет New York Times.

Источник: © РИА Новости

«Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», — пожаловался опрошенный журналистами украинский боевик.

По словам солдат ВСУ, российские военные, применяя электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, могут быстро рассредоточиваться по линии соприкосновения.

В октябре прошлого года в Минобороны России сообщали, что штурмовые подразделения ВДВ на полигонах в тыловом районе проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве также отметили, что практика применения кроссовых мотоциклов бойцами ВС России полностью оправдала себя.