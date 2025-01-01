Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника», — говорится в сводке министерства.