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Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, автомобиль, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.