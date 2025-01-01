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ВС России поразили военные аэродромы на Украине

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы и место сборки безэкипажных катеров, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», а также 66 беспилотников самолетного типа.