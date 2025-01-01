Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера», — сказано в сообщении.
Накануне в Минобороны сообщили о ликвидации восьми безэкипажных катеров ВСУ. Позднее в Черном море были уничтожены еще три украинских безэкипажных катера.
В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы России — над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 — над Крымом.
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