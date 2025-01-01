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ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила шесть контратак, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное… Отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ», — говорится в сводке.

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.