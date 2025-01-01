ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила шесть контратак, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.