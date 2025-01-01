ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное… Отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ», — говорится в сводке.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.