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Губернатор Самарской области почтил память погибших в Макеевке

В Самарской области провели памятные мероприятия в годовщину трагедии в Макеевке.

Источник: Комсомольская правда

В муниципалитетах Самарской области 1 января провели памятные мероприятия во вторую годовщину трагедии в Макеевке. В новогоднюю ночь два года назад СУ ударили по Макеевке, снаряды попали в ПТУ, где в этот момент были мобилизованные из Самарской области. После удара здание было разрушено.

— Никогда не забудем. Победа будет за нами. Сил и стойкости родным и близким, которым пришлось пережить страшное горе. Мы рядом, — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В Самаре памятное мероприятие прошло у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери — Родине». В нем участвовали губернатор Вячеслав Федорищев, члены регионального правительства и мэрии Самары, родные и близкие погибших той новогодней ночью. Они возложили цветы и почтили память бойцов.