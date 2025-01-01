Губернатор Самарской области почтил память погибших в Макеевке

В муниципалитетах Самарской области 1 января провели памятные мероприятия во вторую годовщину трагедии в Макеевке. В новогоднюю ночь два года назад СУ ударили по Макеевке, снаряды попали в ПТУ, где в этот момент были мобилизованные из Самарской области. После удара здание было разрушено.