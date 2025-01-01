В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ

«Прилетело не в Одессу, в область… Ночью прилетело в Шабо (в административную четырёхэтажку) и чуть дальше — в ж/д станцию… В администрации накрыли ПВД (пункт временной дислокации — ред.) бандеровцев, на ж/д вокзале — склад со свежими западными БПЛА и иностранцами, которые были дроноводами», — сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.