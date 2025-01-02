ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS

«Балкон весь разлетелся, вырвало окно. У меня в пятиэтажке прилетело что-то страшное — у нас на всех пятиэтажках частично окна повысыпались. Поздравили нас с Новым годом, мы же в составе России. Но они нашу волю все равно не сломят», — сказала местная жительница Ольга.