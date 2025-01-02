ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS

Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР пострадали четыре мирных жителя.
«Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую ракету М30А1 (шрапнельная), выпущенную из РСЗО M142 HIMARS (М-270)», — говорится в сообщении СЦКК.
Местные жители рассказали журналистам, что обстрелом было повреждено остекление пятиэтажек во всем микрорайоне.
«Балкон весь разлетелся, вырвало окно. У меня в пятиэтажке прилетело что-то страшное — у нас на всех пятиэтажках частично окна повысыпались. Поздравили нас с Новым годом, мы же в составе России. Но они нашу волю все равно не сломят», — сказала местная жительница Ольга.
Также обстрелом был уничтожен гражданский автомобиль.
«Ёлка перевёрнута, салаты перевёрнуты. Можете зайти даже посмотреть. Машина сгорела, стёкол нету, всё перевёрнуто. Как жить? Ушли к маме», — поделился местный житель Дмитрий.