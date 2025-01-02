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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS

ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Украинские военные применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: AP 2024

Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР пострадали четыре мирных жителя.

«Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую ракету М30А1 (шрапнельная), выпущенную из РСЗО M142 HIMARS (М-270)», — говорится в сообщении СЦКК.

Местные жители рассказали журналистам, что обстрелом было повреждено остекление пятиэтажек во всем микрорайоне.

«Балкон весь разлетелся, вырвало окно. У меня в пятиэтажке прилетело что-то страшное — у нас на всех пятиэтажках частично окна повысыпались. Поздравили нас с Новым годом, мы же в составе России. Но они нашу волю все равно не сломят», — сказала местная жительница Ольга.

Также обстрелом был уничтожен гражданский автомобиль.

«Ёлка перевёрнута, салаты перевёрнуты. Можете зайти даже посмотреть. Машина сгорела, стёкол нету, всё перевёрнуто. Как жить? Ушли к маме», — поделился местный житель Дмитрий.