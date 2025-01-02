Минобороны России сообщило о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

В ведомстве отметили, что сержант Александр Грибков вместе с вверенными ему подчиненными выполнял боевую задачу по обеспечению устойчивой и надежной связи в интересах батальонной тактической группы Вооруженных сил (ВС) РФ. Найдя подходящее место для установки ретранслятора, группа связистов во главе с Грибковым выдвинулась для выполнения поставленной задачи.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), вскрыв действия российских военнослужащих в районе линии боевого соприкосновения, предприняли попытку атаки с помощью FPV-дронов. Визуально обнаружив стремительно приближающийся вражеский коптер, Грибков, укрывшись за деревом, открыл огонь по нему. Пораженный точным выстрелом беспилотник противника сдетонировал в воздухе, не причинив вреда связистам и оборудованию.
После того как ретранслятор был установлен, командование получило возможность более эффективно координировать силы в бою, что позволило нанести артиллерийский удар по выявленным российскими разведчиками местам скопления военной техники украинской армии.
Кроме того, Минобороны обратило внимание на заслуги заместителя командира отряда БАРС-16 Мартироса Джансузяна. Группа бойцов под его командованием вела бой с боевиками ВСУ, которые попытались выбить российских военных с занимаемых рубежей. Несмотря на численное превосходство врага, бойцы отряда БАРС-16 стойко отражали все накаты противника. Враг, неся потери, приступил к минометному обстрелу позиций российской армии.
Действуя на одном из наиболее опасных участков линии боевого соприкосновения, Джансузян заметил, что один из бойцов его отряда получил тяжелое ранение и не мог самостоятельно выбраться из зоны обстрела вражеского миномета. Несмотря на непрекращающийся обстрел и риск для собственной жизни, он бросился на помощь к товарищу. Оказав первую помощь прямо на поле боя, военнослужащий вынес раненого на себе в безопасное место и передал медикам, после чего вернулся на позицию и продолжил руководить обороной и отражать атаки врага.
Противник, исчерпав свой атакующий потенциал и потеряв значительное количество штурмовиков, отошел вглубь подконтрольных ему территорий. Смелые и решительные действия Джансузяна позволили отбить все атаки ВСУ, не понеся при этом потерь, а также спасти жизнь российскому военнослужащему.
Накануне, 1 января, сообщалось, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» группировки войск «Днепр» уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на каховском направлении в Херсонской области. В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства расчетом ЗРК «Бук-М2» была обнаружена и захвачена на сопровождение воздушная цель противника. Артиллеристы выполнили пуск зенитной управляемой ракеты и поразили цель, выполнявшую аэроразведку позиций войск ВС РФ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.