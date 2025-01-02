Минобороны России сообщило о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

Действуя на одном из наиболее опасных участков линии боевого соприкосновения, Джансузян заметил, что один из бойцов его отряда получил тяжелое ранение и не мог самостоятельно выбраться из зоны обстрела вражеского миномета. Несмотря на непрекращающийся обстрел и риск для собственной жизни, он бросился на помощь к товарищу. Оказав первую помощь прямо на поле боя, военнослужащий вынес раненого на себе в безопасное место и передал медикам, после чего вернулся на позицию и продолжил руководить обороной и отражать атаки врага.