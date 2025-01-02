Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в приграничных районах Курской области подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели опорным пунктом ВСУ, находившимся в разрушенном здании одного из населенных пунктов.