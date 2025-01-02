Десантники уничтожили два танка советского производства и один производства НАТО. Благодаря их работе, российские штурмовые подразделения смогли продвинутся и занять более выгодные позиции и рубежи.
В ведомстве уточнили, что расчетом были использованы FPV-дроны с управлением по оптоволоконным проводам. Такой вид управления позволяет избегать действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Расчетам БПЛА необходимо выполнять задачи по поиску танков противника при помощи дронов и их уничтожению. Десантники применяют различные виды боеприпасов, в зависимости от того, какую цель необходимо поразить.
Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в приграничных районах Курской области подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели опорным пунктом ВСУ, находившимся в разрушенном здании одного из населенных пунктов.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.