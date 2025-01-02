Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге объявили отбой беспилотной опасности

Она сохранялась всю ночь.

Около 6:00 четверга, второго января, в Таганроге объявили отбой беспилотной опасности. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Угрозу атаки объявили вечером в среду, первого января. Градоначальница попросила горожан сохранять спокойствие и следить за оповещениями. Затем она рассказала о работе систем противовоздушной обороны за пределами Таганрога.

По данным временно исполняющего обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы семь беспилотников. Часть из них — в районе Таганрога, другие — в Миллеровском и Тарасовском районах.