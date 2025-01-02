В Таганроге объявили отбой беспилотной опасности

По данным временно исполняющего обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы семь беспилотников. Часть из них — в районе Таганрога, другие — в Миллеровском и Тарасовском районах.