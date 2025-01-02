Около 6:00 четверга, второго января, в Таганроге объявили отбой беспилотной опасности. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
Угрозу атаки объявили вечером в среду, первого января. Градоначальница попросила горожан сохранять спокойствие и следить за оповещениями. Затем она рассказала о работе систем противовоздушной обороны за пределами Таганрога.
По данным временно исполняющего обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы семь беспилотников. Часть из них — в районе Таганрога, другие — в Миллеровском и Тарасовском районах.