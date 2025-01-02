4 млн выплачивают контрактникам с 1 января в Самаре

«По решению Губернатора Вячеслава Федорищева с 1 января существенно увеличены региональные выплаты жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В течение января единовременная выплата с учетом выплаты Минобороны будет составлять 4 миллиона рублей. Это серьезный шаг, направленный на поддержку наших военнослужащих, которые принимают решение встать на защиту Родины. Это самая высокая выплата в стране, и в целом, в Самарской области ведется огромная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Приглашаем жителей всех регионов страны, принявших решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, заключить контракт от Самарской области», — отметил Герой Российской Федерации, общественный советник Губернатора Максим Девятов.