4 млн выплачивают контрактникам с 1 января в Самаре

С 1 января до 1 февраля 2025 года в Самарской области единовременная выплата жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации, составляет 4 млн рублей. За первый год службы выплаты составят 7 млн рублей.
Военнослужащим и членам их семей предоставляются льготы, меры поддержки и социальные гарантии.
«Сейчас особое время, и наша важнейшая задача — комплексная поддержка участников специальной военной операции. За последний год мы значительно расширили перечень мер поддержки наших героев и членов их семей. Сейчас таких мер 44», — отметил Губернатор Вячеслав Федорищев, подводя итоги года на внеочередном 49-м заседании Самарской Губернской Думы.
«По решению Губернатора Вячеслава Федорищева с 1 января существенно увеличены региональные выплаты жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В течение января единовременная выплата с учетом выплаты Минобороны будет составлять 4 миллиона рублей. Это серьезный шаг, направленный на поддержку наших военнослужащих, которые принимают решение встать на защиту Родины. Это самая высокая выплата в стране, и в целом, в Самарской области ведется огромная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Приглашаем жителей всех регионов страны, принявших решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, заключить контракт от Самарской области», — отметил Герой Российской Федерации, общественный советник Губернатора Максим Девятов.
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