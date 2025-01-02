ВСУ атаковали Белгородскую область 26 беспилотниками за сутки

По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт подвергся ударам со стороны Украины. По Грайворонскому и Шебекинскому округам было выпущено 29 снарядов. В среду ранения получили два человека, они госпитализированы. Кроме того, Гладков рассказал, что в больницу обратились двое мужчин, которые были ранены 31 декабря. Одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Второй пострадавший с баротравмой госпитализирован в городскую больницу. За отчетный период различный разрушения выявлены в четырех частных домах, коммерческом объекте, пяти автомобилях и ЛЭП.