Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО сбила украинский истребитель

Минобороны: ПВО за сутки сбила украинский истребитель Су-27 и 97 беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский истребитель и около сотни беспилотников, сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

При этом авиация, ударные дроны и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинских оборонных предприятий, инфраструктуре военных аэродромов, а также живой силы и технике противника в 146 районах.

Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожилли:

651 самолет;283 вертолета;39 144 беспилотника;590 зенитных ракетных комплексов;20 137 танков и других боевых бронированных машин;1504 боевые машины РСЗО;20 134 орудия полевой артиллерии и минометов;29 701 военных автомобилей.