Российская ПВО сбила украинский истребитель

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский истребитель и около сотни беспилотников, сообщили в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
При этом авиация, ударные дроны и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинских оборонных предприятий, инфраструктуре военных аэродромов, а также живой силы и технике противника в 146 районах.
Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожилли:
651 самолет;283 вертолета;39 144 беспилотника;590 зенитных ракетных комплексов;20 137 танков и других боевых бронированных машин;1504 боевые машины РСЗО;20 134 орудия полевой артиллерии и минометов;29 701 военных автомобилей.