Бойцы «Юга» отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сводке министерства.