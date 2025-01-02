Под Волгоградом пройдут похороны участника СВО Михаила Семочкина

В Волгоградской области простятся с участником спецоперации Михаилом Семочкиным. 30-летний мужчина жил в поселке Красный Яр Жирновского района, здесь и пройдут его похороны. Всех, кто знал и хочет проститься с погибшим военнослужащим, ждут 3 января в 11 часов у мемориала на центральной площади поселка, сообщил в своем телеграм-канале глава Жирновского района Петр Мармура.
В администрации района рассказали, что Михаил добровольно подписал контракт с Минобороны в 2024 году. Его направили в зону спецоперации, где он служил механиком-водителем мотострелкового отделения мотострелковой роты. Во время выполнения задания мужчина погиб. Сослуживцы вспоминают его как ответственного человека, который всегда вел себя как настоящий патриот.