Под Волгоградом пройдут похороны участника СВО Михаила Семочкина

В администрации района рассказали, что Михаил добровольно подписал контракт с Минобороны в 2024 году. Его направили в зону спецоперации, где он служил механиком-водителем мотострелкового отделения мотострелковой роты. Во время выполнения задания мужчина погиб. Сослуживцы вспоминают его как ответственного человека, который всегда вел себя как настоящий патриот.