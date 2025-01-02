«Несмотря на новогодние праздники, нацистский режим продолжает наносить варварские удары по мирным объектам гражданской инфраструктуры. Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. На данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился», — написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что один из ударов пришелся по зданию дома культуры. Также осколками повреждены стены и выбиты окна в ряде других зданий — в школе-интернате, отделении почты и торговом центре. По предварительным данным, выбиты окна в одном из жилых домов.
Ко всему прочему, произошел незначительный обрыв одного участка газовой трубы. Газовики уже приступили к ремонту.
«На месте находится глава Рыльского района, с которым держу постоянную связь. Работают все аварийные и оперативные службы, включая МЧС. Для поиска неразорвавшихся боеприпасов в Ивановское выехали взрывотехники Росгвардии. Территория оцеплена полицией и добровольцами отряда “Барс-Курск”, — добавил Хинштейн.
Врио губернатора отметил, что держит ситуацию на личном контроле и что на место направят ремонтные бригады для оказания помощи и оценки масштаба разрушений.
В конце августа 2024 года посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью «Известиям» заявил, что МИД России имеет доказательную базу преступлений киевского режима против мирного населения в Курской области и намерен обнародовать ее. Он уточнил, что соответствующие материалы переданы государствам, которые «должны знать правду о том, что происходит». В конце декабря он сообщил, что СК РФ возбудил с 2014 года более 6 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.