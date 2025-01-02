В конце августа 2024 года посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью «Известиям» заявил, что МИД России имеет доказательную базу преступлений киевского режима против мирного населения в Курской области и намерен обнародовать ее. Он уточнил, что соответствующие материалы переданы государствам, которые «должны знать правду о том, что происходит». В конце декабря он сообщил, что СК РФ возбудил с 2014 года более 6 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.