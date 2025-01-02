Два города Харьковской области готовят к «круговой обороне»

«На очереди — построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма», — приводит слова Синегубова украинское издание New Voice.
Он уточнил, что со стороны властей проводятся плановые мероприятия по защите региона с учётом ситуации на фронте. На каком этапе находятся работы в данный момент, не уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти произвели эвакуацию уже более 11 тысяч жителей Харьковской области. Решение принято в связи с активным продвижением ВС РФ. Так, например, несколько дней назад наши бойцы сорвали ротацию украинцев на позициях в данном регионе.