Два города Харьковской области готовят к «круговой обороне»

Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти произвели эвакуацию уже более 11 тысяч жителей Харьковской области. Решение принято в связи с активным продвижением ВС РФ. Так, например, несколько дней назад наши бойцы сорвали ротацию украинцев на позициях в данном регионе.