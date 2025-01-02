Женщина пострадала при обстреле ВСУ села в Херсонской области

«Поступила пациентка с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями брюшной полости и нижних конечностей, ожогом глаз. Было проведено оперативное вмешательство, состояние пациентки в послеоперационном периоде тяжелое», — сообщил Мнацаканян.
Уточняется, что на данный момент женщина находится в реанимации под постоянным наблюдением специалистов. После того, как она пройдет этот этап лечения, ее направят в стационарное отделение.
Ранее, 30 декабря, сообщалось о том, что ВСУ атаковали больницу в Херсонской области. В результате произошедшего ранен главврач, а его заместитель погиб.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.