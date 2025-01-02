Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Уточняется, что три беспилотника были ликвидированы над Белгородской областью, по четыре — над Воронежской и Курской областями и по одному — над Воронежской и Калужской областями.