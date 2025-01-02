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Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«С 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что по два беспилотника было уничтожено над Белгородской, Брянской и Орловской областями, один — над Курской областью.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Уточняется, что три беспилотника были ликвидированы над Белгородской областью, по четыре — над Воронежской и Курской областями и по одному — над Воронежской и Калужской областями.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.