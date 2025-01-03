В Орловской области сбили четыре БПЛА ВСУ

«Четыре БПЛА сбиты в небе на территории региона, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки», — сообщил он.
Ранее системы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ в четырёх регионах России.
Системы ПВО сбили четыре украинских дрона в Орловской области, заявил губернатор региона Андрей Клычков.
«Четыре БПЛА сбиты в небе на территории региона, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки», — сообщил он.
Ранее системы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ в четырёх регионах России.