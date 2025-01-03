Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орловской области сбили четыре БПЛА ВСУ

Системы ПВО сбили четыре украинских дрона в Орловской области, заявил губернатор региона Андрей Клычков.

Источник: РИА "Новости"

«Четыре БПЛА сбиты в небе на территории региона, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки», — сообщил он.

Ранее системы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ в четырёх регионах России.