Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 3 янв — РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия «Д-20» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА противника на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Личный состав расчета гаубицы “Д-20” уничтожил пункт управления БПЛА противника, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Поразив цель, расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие», — сообщили в военном ведомстве.

Артиллеристы всегда находятся в боевой готовности, когда поступает команда, производят расчет установок цели и наносят огневое поражение, на это уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма.

Артиллеристы с расстояния свыше 17 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает пять выстрелов в минуту. Точность стрельбы достигается корректировкой огня с помощь беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Д-20» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.