В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

«Личный состав расчета гаубицы “Д-20” уничтожил пункт управления БПЛА противника, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Поразив цель, расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие», — сообщили в военном ведомстве.
Артиллеристы всегда находятся в боевой готовности, когда поступает команда, производят расчет установок цели и наносят огневое поражение, на это уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма.
Артиллеристы с расстояния свыше 17 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает пять выстрелов в минуту. Точность стрельбы достигается корректировкой огня с помощь беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Д-20» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.